La disfida tra Pd e M5s per la leadership e la “legge del più forte”

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«I comunisti hanno governato hanno per cinquant’anni in Italia». Una delle tante scempiaggini più longeve della propaganda berlusconiana, e per smontarla è necessario disarticolare il resto. Non solo il Partito comunista italiano non ha mai governato – se si esclude il triennio della solidarietà nazionale dal 1976 al 1979, con l’appoggio esterno ossia senza ministri – ma è stato costantemente all’opposizione. Soprattutto, ed è il dato più rilevante, il Pci non ha mai espresso il presidente del C