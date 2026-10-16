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La disfida tra Pd e M5s per la leadership e la “legge del più forte”

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
16 ottobre 2026 • 19:48
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I dati e i precedenti smentiscono a peculiare idea secondo cui, se oggi in Italia il partito più grande della nascente coalizione di centro-sinistra (il Pd stando a sondaggi ed elezioni recenti) – qualora maggioritaria in Parlamento – intendesse esprimere la guida del governo, compirebbe un atto autoritario

«I comunisti hanno governato hanno per cinquant’anni in Italia». Una delle tante scempiaggini più longeve della propaganda berlusconiana, e per smontarla è necessario disarticolare il resto. Non solo il Partito comunista italiano non ha mai governato – se si esclude il triennio della solidarietà nazionale dal 1976 al 1979, con l’appoggio esterno ossia senza ministri – ma è stato costantemente all’opposizione. Soprattutto, ed è il dato più rilevante, il Pci non ha mai espresso il presidente del C

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il dipartimento di Scienze politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: La roccia di Ventotene - Storia di un manifesto antisovranista (2025); Eleggere il presidente - Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini - Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

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