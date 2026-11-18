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Un anno fa, il 19 novembre, la Camera approvava all’unanimità il ddl che riformava il reato di violenza sessuale in base al principio per cui “solo sì vuol dire sì”. Il testo è stato poi fermato dal Senato con una retromarcia della maggioranza: la recente intervista del figlio del fondatore del M5s a Telenord mette in evidenza quanto è urgente un cambio culturale sul tema

Un anno fa, il 19 novembre, la Camera approvava all’unanimità il “ddl consenso”, che riformava il reato di violenza sessuale in base al principio per cui “solo sì vuol dire sì”. Pochi giorni dopo, il 25 novembre, con una clamorosa retromarcia delle forze di maggioranza, il provvedimento è stato fermato in Senato. A gennaio la relatrice Giulia Bongiorno lo ha riproposto con un importante emendamento: l’assenza di un «consenso libero e attuale» è sostituita dalla presenza di una «volontà contraria