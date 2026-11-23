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L’oligarchia è sempre esistita, la novità del nostro tempo è che ha una struttura oligopolistica intorno alla quale, e sotto la quale, si accasano i super ricchi di tutti i paesi. Le democrazie devono affinare gli strumenti di cui dispongono per porre limiti e, se necessario, rendere pubblico un sistema che, se resta nelle mani di pochi, rischia di innescare un’esplosione di povertà per tutti

Il liberalismo è il termometro dello stato di salute del mondo, perché il mondo è la sua terra di studio e di conquista da quando è apparso sulla scena, nel Seicento. Per restare al secolo che più ci interessa, il Ventesimo, la sua crisi più radicale l’ha sofferta con i regimi totalitari, alla cui ideologia, in qualche modo, contribuì con l’ubriacatura liberista. La Grande depressione del 1929 e la sterzata iperstatalista dei regimi nazifascisti, volano del capitalismo industriale, segnarono la