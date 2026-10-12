Il commento

Cosa serve per salvare la democrazia umiliata

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
12 ottobre 2026 • 19:36
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In pochi decenni il liberalismo ha preso le distanze dalle promesse democratiche e ha interpretato il benessere come un affare essenzialmente privato. È su questo crinale che si trovano oggi le società occidentali: ma da questa altezza non si vedono ampie praterie di opportunità, solo un territorio fatto di ghetti e di ceti. Per contrapporsi a questa deriva, ogni visione democratica ha il dovere di mettere in campo l’entusiasmo di una progettualità capace di motivare

Il campo largo non è solo una questione di nomi e leader. Se lo fosse, sarebbe come un vuoto a perdere. È il proposito di un progetto di governo del paese che presenta alcuni punti di riferimento dissonanti o alternativi rispetto ad altri, ma soprattutto propositivi. Prende sul serio la democrazia liberale o costituzionale, quella grande ambizione che chi ci ha preceduto ha coltivato sulla promessa di una prosperità generale e di una vita decente per i cittadini. E che oggi ha esaurito la sua sp

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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