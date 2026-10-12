Cosa serve per salvare la democrazia umiliata

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In pochi decenni il liberalismo ha preso le distanze dalle promesse democratiche e ha interpretato il benessere come un affare essenzialmente privato. È su questo crinale che si trovano oggi le società occidentali: ma da questa altezza non si vedono ampie praterie di opportunità, solo un territorio fatto di ghetti e di ceti. Per contrapporsi a questa deriva, ogni visione democratica ha il dovere di mettere in campo l’entusiasmo di una progettualità capace di motivare

Il campo largo non è solo una questione di nomi e leader. Se lo fosse, sarebbe come un vuoto a perdere. È il proposito di un progetto di governo del paese che presenta alcuni punti di riferimento dissonanti o alternativi rispetto ad altri, ma soprattutto propositivi. Prende sul serio la democrazia liberale o costituzionale, quella grande ambizione che chi ci ha preceduto ha coltivato sulla promessa di una prosperità generale e di una vita decente per i cittadini. E che oggi ha esaurito la sua sp