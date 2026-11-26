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La mattanza iniziata da Putin ci ha riportato ai bagni di sangue delle guerre di posizione della Prima guerra mondiale, dove si sperperavano vite a grappoli per conquistare pochi metri. In sostanza, si è aperta la via verso un imbarbarimento delle coscienze imprevedibile fino a pochi anni fa. Una fase nella quale l’Ucraina si è trasformata in una piccola Prussia, lungo ha due assi portanti: il nazionalismo e il militarismo. Inevitabile data la situazione. Tuttavia, questo profilo crea un problema a noi europei in quanto confligge con i presupposti per l’adesione all’Ue

Difficile immaginare orizzonti di gloria alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, e ancor meno se si pensa a quella tra Israele e Hamas. Si è aperta la via verso un imbarbarimento delle coscienze imprevedibile fino a pochi anni fa. Tanto che alcuni negano la realtà del genocidio dei palestinesi da parte degli israeliani, derubricandolo alla reazione al tentativo di distruggere lo Stato di Israele – come se i kalashnikov avessero qualche effetto sui carri armati e gli F35 – e altri inneggiano