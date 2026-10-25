Il commento

Così la destra evoca i grandi complotti per stroncare le proteste

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
25 ottobre 2026 • 20:17
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Se l’attacco viene dall’estero ed è “guerra ibrida” diventa ovvio coinvolgere le Forze armate, essendo in gioco la sicurezza nazionale. E sabato la polizia ha fermato e interrogato a Roma un trentenne che pare scelto dal casting, tanto perfetto è il suo corrispondere alle esigenze dello script

Per quanto nascano da dinamiche sociali e contesti storici diverse, le dimostrazioni che in questi giorni infiammano Francia, Italia, Serbia, Albania, India, hanno un sorprendente tratto comune: nelle piazze appare – imprevista, inattesa – la bandiera nazionale. Sventolata, disegnata sui cartelli di cartone come una sorta di logo, talvolta accompagnata dal coro di manifestanti che canta l’inno nazionale. Come se quei cortei – o almeno la parte al netto di saccheggiatori giovanissimi, black bloc

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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