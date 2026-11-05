il commento

Dall’America a Israele alla Serbia. L’onda dell’antipolitica si sta spegnendo

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
05 novembre 2026 • 20:50
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Dalla protesta studentesca in Serbia, al conflitto polarizzato in Brasile e Ungheria, al referendum pro o contro Netanyahu, agli “scarafaggi” dell’India. Ovviamente gli Usa. La politica torna ad accendere le passioni. E lo fa nelle sue chiavi più “radicali”, si legga alla voce Mamdani o El-Sayed. E in Israele la comunità araba si è scossa dall’apatia e frustrazione

L’onda populista e antipolitica si sta spegnendo. I segnali sono ormai troppi per non prenderne atto. Il primo è il tasso di partecipazione alle elezioni. Ovunque si sia votato in quest’anno – Serbia, Israele, Svezia, Norvegia, Ungheria, Bulgaria, Brasile e ora Stati Uniti – l’affluenza alle urne è stata superiore alle precedenti consultazioni. Potremmo aggiungere anche il referendum sulla magistratura del marzo scorso quando dopo un decennio di assopimento dell’interesse degli elettori la parte

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

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