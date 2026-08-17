Il caso Danimarca: socialdemocrazie sempre più a destra

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Il caso del governo di Mette Frederiksen, socialdemocratica e alleata di ferro del nostro governo di destra sulle politiche antimigratorie, è stato accolto con osanna da destra e con fastidio da sinistra. È un’ulteriore prova che la battaglia per un’Europa dei popoli e dei diritti è una battaglia di civiltà e una diga contro i nazionalismi, quali che siano