L’EDITORIALE

Il caso Danimarca: socialdemocrazie sempre più a destra

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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17 agosto 2026 • 20:19

Il caso del governo di Mette Frederiksen, socialdemocratica e alleata di ferro del nostro governo di destra sulle politiche antimigratorie, è stato accolto con osanna da destra e con fastidio da sinistra. È un’ulteriore prova che la battaglia per un’Europa dei popoli e dei diritti è una battaglia di civiltà e una diga contro i nazionalismi, quali che siano

Il caso del governo danese di Mette Frederiksen, socialdemocratica e alleata di ferro del nostro governo di destra sulle politiche antimigratorie, è stato accolto con osanna da destra e con fastidio da sinistra. Riporta in superficie la storia ideologica delle socialdemocrazie nordiche (per intenderci, quelle fiorite nei paesi protestanti), che ha camminato sullo stretto crinale del nazionalismo, adottando politiche di giustizia sociale per i connazionali, ma non necessariamente per i lavoratori

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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