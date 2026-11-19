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Una sentenza che farà scuola (e che allarma Israele): la Corte internazionale ha stabilito, con voto quasi unanime, la fattispecie di genocidio nei confronti di uno Stato. Col risultato che i sopravvissuti non solo ottengono il risarcimento della verità ma sono legittimati a pretendere cospicue riparazioni per le sofferenze subite

Con una sentenza destinata ad allarmare Israele e a rincuorare chi crede nella necessità di difendere con vigore i diritti umani, ieri la Corte internazionale di giustizia ha condannato per genocidio il Myanmar. Non era la prima volta che quella sorta di tribunale mondiale si esprimeva su uno sterminio. Ma è la prima che viene condannato per genocidio uno Stato, col risultato che i sopravvissuti non solo ottengono il risarcimento della verità ma sono legittimati a pretendere cospicue riparazioni