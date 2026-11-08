La democrazia può correggersi. E così salva la sua reputazione

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La liberaldemocrazia non è debole e inefficace, il pluralismo non è una minaccia come le destre rabbiose vogliono farci credere. Ma oggi il controllo passa in mani private: quella della tecnosetta finanziaria. I risultati delle midterm possono mettere uno stop a tale deriva

Le midterm americane sono un soffio di speranza per la democrazia globale, un segnale che non è malata né morente come gli autoritarismi sostengono e le destre occidentali auspicano. Sono almeno due decenni che queste ultime spargono il seme del dubbio nelle opinioni occidentali e di rimbalzo in tutte le altre: la democrazia sarebbe roba da deboli, inefficace, non funziona. Vladimir Putin lo disse apertamente e molte destre europee – anche anti russe – lo pensano. Gli argomenti usati sono moltep