Un soffio di speranza

La democrazia può correggersi. E così salva la sua reputazione

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
08 novembre 2026 • 20:14
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La liberaldemocrazia non è debole e inefficace, il pluralismo non è una minaccia come le destre rabbiose vogliono farci credere. Ma oggi il controllo passa in mani private: quella della tecnosetta finanziaria. I risultati delle midterm possono mettere uno stop a tale deriva

Le midterm americane sono un soffio di speranza per la democrazia globale, un segnale che non è malata né morente come gli autoritarismi sostengono e le destre occidentali auspicano. Sono almeno due decenni che queste ultime spargono il seme del dubbio nelle opinioni occidentali e di rimbalzo in tutte le altre: la democrazia sarebbe roba da deboli, inefficace, non funziona. Vladimir Putin lo disse apertamente e molte destre europee – anche anti russe – lo pensano. Gli argomenti usati sono moltep

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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