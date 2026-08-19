il commento

Dietro i fumi della guerra c’è la regia di privati e affari

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
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19 agosto 2026 • 20:41

Anche i leader democratici si lasciano abbagliare dalla propaganda che loro stessi hanno creato. In Occidente i privati guidano il conflitto. Se vuole sopravvivere, la democrazia deve riappropriarsene

Trump ferma gli attacchi all’Iran perché «inutili». Poi ricomincia assieme ai titubanti sauditi. Infine passa a «sanzioni assolute». Un’ammissione di fiasco ma anche un ricatto. Il Mossad pensava fossero 1500 al massimo, la Cia tre volte di più, eppure i missili iraniani non si esauriscono. Anche quelli russi dovevano consumarsi entro pochi mesi dall’aggressione contro Kiev. Le analisi militari e le previsioni su cui si è basata Epic Fury, così come l’Operazione Militare Speciale di Vladimir Put

Mario Giro
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Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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