Dietro i fumi della guerra c’è la regia di privati e affari

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Anche i leader democratici si lasciano abbagliare dalla propaganda che loro stessi hanno creato. In Occidente i privati guidano il conflitto. Se vuole sopravvivere, la democrazia deve riappropriarsene

Trump ferma gli attacchi all’Iran perché «inutili». Poi ricomincia assieme ai titubanti sauditi. Infine passa a «sanzioni assolute». Un’ammissione di fiasco ma anche un ricatto. Il Mossad pensava fossero 1500 al massimo, la Cia tre volte di più, eppure i missili iraniani non si esauriscono. Anche quelli russi dovevano consumarsi entro pochi mesi dall’aggressione contro Kiev. Le analisi militari e le previsioni su cui si è basata Epic Fury, così come l’Operazione Militare Speciale di Vladimir Put