IL COMMENTO

Dittatura della maggioranza ed elettori come sudditi

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
01 ottobre 2026 • 20:16
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Quello che la maggioranza si appresta a imporre, anche con un voto di fiducia, non fa altro che peggiorare la già pessima norma con cui abbiamo votato nel 2022

La riforma governativa del sistema elettorale in via di approvazione ha suscitato molte critiche in ambito accademico. Giuristi, storici e politologi hanno redatto manifesti preoccupati per quanto si sta configurando. Quello che la maggioranza si appresta a imporre, anche con un voto di fiducia, non fa altro che peggiorare la già pessima norma con cui abbiamo votato nel 2022. Non c’è mai limite al peggio. Tutti gli accademici insistono sul metodo dell’iter legislativo. Che contiene tre vulnus sa

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

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