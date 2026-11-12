Diventare credibili per i giovani, la vera sfida delle opposizioni

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Dalla Serbia agli Stati Uniti, il voto giovanile ha provocato la sconfitta dei sovranisti. In Italia le formazioni della sinistra potrebbero replicare lo schema ma devono riallacciare il contatto con quelle realtà più irrequiete della società, superando la timidezza delle proprie politiche e la mancanza di un linguaggio adeguato a farsi ascoltare

In tutte le democrazie l’elettorato si sta muovendo. Va più numeroso alle urne e cambia di segno, spesso orientandosi a sinistra. Il recente spostamento verso i democratici ha terremotato la politica americana. Nemmeno dopo le dimissioni del presidente repubblicano Richard Nixon, coinvolto nello scandalo Watergate dello spionaggio degli avversari politici, lo scarto fu così ampio. Profondi cambiamenti sono emersi anche in Israele con la clamorosa sconfitta del Likud di Benjamin Netanyahu e in Se