Il domani dell’Europa? Si deciderà in otto elezioni

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In Europa il prossimo ciclo elettorale si svolgerà con otto appuntamenti, di cui quattro in importanti paesi (Francia. Spagna, Italia e Polonia) e altri quattro in stati più piccoli ma non meno significativi (Grecia, Finlandia, Slovacchia ed Estonia). Resta in sospeso il destino del cancelliere tedesco Friedrich Merz la cui crisi potrebbe ingenerare un’ulteriore voto. Nathalie Tocci ha sostenuto, con molte buone ragioni, che questa fase è in grado di «disfare l’integrazione europea»: le destre e