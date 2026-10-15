l’analisi

Il domani dell’Europa? Si deciderà in otto elezioni

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
15 ottobre 2026 • 21:14
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In Europa il prossimo ciclo elettorale si svolgerà con otto appuntamenti, di cui quattro in importanti paesi (Francia. Spagna, Italia e Polonia) e altri quattro in stati più piccoli ma non meno significativi (Grecia, Finlandia, Slovacchia ed Estonia). Resta in sospeso il destino del cancelliere tedesco Friedrich Merz la cui crisi potrebbe ingenerare un’ulteriore voto. Nathalie Tocci ha sostenuto, con molte buone ragioni, che questa fase è in grado di «disfare l’integrazione europea»: le destre e

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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