Il doppio volto del governo: impotente in economia, feroce con chi dissente

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Sarà una manovra “povera”, con margini finanziari ristretti ma anche di corto respiro, quella con cui la maggioranza si presenta agli elettori in vista delle prossime politiche: misure fiscali selettive e rimedi a breve termine, senza un progetto di rafforzamento dei servizi collettivi o una risposta ai principali fattori di insicurezza sociale – salari insufficienti, precarietà, costo dell’abitare. Il governo ha fatto «quello che è possibile», ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti, ripetendo