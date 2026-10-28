Il doppio volto del governo: impotente in economia, feroce con chi dissente

Nel paese cresce la protesta. Ma finora la risposta più visibile del governo Meloni è stata quella repressiva: l’ennesimo decreto sicurezza, le misure liberticide contro il dissenso, l’attacco alla magistratura per il presunto lassismo verso chi delinque
Sarà una manovra “povera”, con margini finanziari ristretti ma anche di corto respiro, quella con cui la maggioranza si presenta agli elettori in vista delle prossime politiche: misure fiscali selettive e rimedi a breve termine, senza un progetto di rafforzamento dei servizi collettivi o una risposta ai principali fattori di insicurezza sociale – salari insufficienti, precarietà, costo dell’abitare. Il governo ha fatto «quello che è possibile», ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti, ripetendo