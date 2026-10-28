il commento

Israele, che democrazia è quella che lascia Gaza fuori dal voto

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
28 ottobre 2026 • 21:11
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Le elezioni israeliane lo hanno confermato: a fronteggiarsi sono due aree avversarie ma molto simili nelle convinzioni fondamentali. Nessuna Israele binazionale, nessuno Stato palestinese, nessun ritiro da Gaza, nessuna autocritica per il comportamento dell’esercito nei Territori. Chi in teoria può far ancora deragliare i piani di Bibi sono i partiti arabi. L’altra variabile sono le midterm americane

Precipitato dalle tormente della storia al cospetto del suo dilemma esistenziale, se tornare ad essere una qualche democrazia o restare congelata nel nazionalismo etnico, Israele pare aver scelto la continuità. I risultati non sono ancora definitivi, ma già ora è chiaro che nella Knesset si fronteggeranno una destra radicale e una destra appena più moderata, o più esattamente un razzismo criminale contro un razzismo pragmatico e almeno in parte negoziabile, ma pur sempre razzismo. Due aree avver

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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