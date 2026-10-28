Israele, che democrazia è quella che lascia Gaza fuori dal voto

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Le elezioni israeliane lo hanno confermato: a fronteggiarsi sono due aree avversarie ma molto simili nelle convinzioni fondamentali. Nessuna Israele binazionale, nessuno Stato palestinese, nessun ritiro da Gaza, nessuna autocritica per il comportamento dell’esercito nei Territori. Chi in teoria può far ancora deragliare i piani di Bibi sono i partiti arabi. L’altra variabile sono le midterm americane