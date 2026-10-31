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Esportare la democrazia si può. Ma non con i paraocchi occidentali

Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi
31 ottobre 2026 • 20:02
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Dall’Afghanistan ai popoli indigeni, è vero che “la democrazia non si esporta”, ma solo se l’export avviene con le modalità in uso presso i governi occidentali, e cioè ignorando completamente che la democrazia è un processo e all’inizio richiede necessariamente un saldo stato di diritto liberale, un reddito pro-capite sufficiente a sottrarre gli elettori a ricatti e un sistema di comunicazione politica minimamente diffuso

Secondo la Treccani ho introdotto nella lingua italiana il neologismo “femminicidio”, attraverso una corrispondenza da Kabul pubblicata sulla prima pagina di Repubblica venticinque anni fa. Malgrado l’opposizione di alcuni puristi (quella parola «è un obbrobrio», si arrabbiò Guido Ceronetti), “femminicidio” è diventato un termine di uso talmente comune che nel 2026 era il più consultato sul portale treccani.it. Però il femminicidio strisciante condotto oggi dai Taliban pare uscito dal nostro ori

Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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