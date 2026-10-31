Esportare la democrazia si può. Ma non con i paraocchi occidentali

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Dall’Afghanistan ai popoli indigeni, è vero che “la democrazia non si esporta”, ma solo se l’export avviene con le modalità in uso presso i governi occidentali, e cioè ignorando completamente che la democrazia è un processo e all’inizio richiede necessariamente un saldo stato di diritto liberale, un reddito pro-capite sufficiente a sottrarre gli elettori a ricatti e un sistema di comunicazione politica minimamente diffuso