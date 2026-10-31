Esportare la democrazia si può. Ma non con i paraocchi occidentali

Dall’Afghanistan ai popoli indigeni, è vero che “la democrazia non si esporta”, ma solo se l’export avviene con le modalità in uso presso i governi occidentali, e cioè ignorando completamente che la democrazia è un processo e all’inizio richiede necessariamente un saldo stato di diritto liberale, un reddito pro-capite sufficiente a sottrarre gli elettori a ricatti e un sistema di comunicazione politica minimamente diffuso
Secondo la Treccani ho introdotto nella lingua italiana il neologismo “femminicidio”, attraverso una corrispondenza da Kabul pubblicata sulla prima pagina di Repubblica venticinque anni fa. Malgrado l’opposizione di alcuni puristi (quella parola «è un obbrobrio», si arrabbiò Guido Ceronetti), “femminicidio” è diventato un termine di uso talmente comune che nel 2026 era il più consultato sul portale treccani.it. Però il femminicidio strisciante condotto oggi dai Taliban pare uscito dal nostro ori