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Usa, Russia e Cina continuano a provocare conflitti. L’Europa oggi è considerata un ventre molle a cui giocare brutti scherzi senza pagarne dazio. Ma è l’unica che ha una vocazione alla pace come valore. Deve solo avere la consapevolezza delle proprie forze

Papa Leone XIV a Parigi insiste sulla pace contro l’inevitabilità della guerra. Dal canto suo Ursula von der Leyen chiede un Consiglio di sicurezza europeo per affrontare le crisi armate. Come farà l’Europa a evitare nuove guerre se non le previene? Anche perché è l’unica a poterlo fare: gli Usa ne hanno provocate varie (con Israele); la Russia ha scatenato la più grande; la Cina non dimostra interesse a risolverle. L’Europa è la sola ad avere una vocazione alla pace come valore. Oggi i conflitt