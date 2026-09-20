Il commento

All’Europa serve strategia: se non si unisce davvero resterà una facile preda

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
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20 settembre 2026 • 18:00

Il Vecchio continente rimane il solo Occidente affidabile, che Mosca vorrebbe dividere. Ogni maggior spregiudicatezza delle grandi e medie potenze mostra anche un lato di fragilità. All’Europa serve diplomazia, deterrenza e capacità di proiezione rapida. La polemica tra il ministro Crosetto e l’Ue sulla missione Aspides è la prova dei problemi esistenti

Al vertice Brics di New Delhi, il leader russo Vladimir Putin non è riuscito a convincere sul suo disegno antioccidentale. La ragione è evidente: nessuno si mette contro l’Occidente tutto insieme, pena la sconfitta. Meglio sfidarne pezzi uno alla volta, oppure, come fanno i cinesi e – paradossalmente – anche gli americani, mirando ad approfondire le divisioni interne tra europei. Quando vuole l’Europa è resiliente: l’ultima trovata di Donald Trump sulla Groenlandia è una finta perché gli Usa non

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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