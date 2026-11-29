Tra europei non c’è mai stata vera fiducia. Le leadership europee dovrebbero porre a sé stesse le domande sull’immobilismo europeo, non ad altri né in astratto. Le prossime elezioni forse cambieranno il continente per sempre
Che fine farà l’Europa? Se lo chiedono in tanti, forse quasi tutti: politici, élite dirigenti ma anche la gente ordinaria. Se lo domanda chi è favorevole e chi è contrario all’Unione europea. L’Europa comunitaria è stata popolare fin quando ha portato benessere e aumentato la prosperità generale. Ma allorché si è trattato di dare ad altri o di fare sacrifici, è stata considerata un cerbero esigente e antipatico. Da un certo momento tutti l’hanno più o meno considerata come un dato di fatto o un