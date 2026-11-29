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Che fine farà l’Europa? Se lo chiedono in tanti, forse quasi tutti: politici, élite dirigenti ma anche la gente ordinaria. Se lo domanda chi è favorevole e chi è contrario all’Unione europea. L’Europa comunitaria è stata popolare fin quando ha portato benessere e aumentato la prosperità generale. Ma allorché si è trattato di dare ad altri o di fare sacrifici, è stata considerata un cerbero esigente e antipatico. Da un certo momento tutti l’hanno più o meno considerata come un dato di fatto o un