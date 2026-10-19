Il commento

Se nel paese della egalité la repressione è l’unica risposta

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
19 ottobre 2026 • 20:39
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Mai era stata raggiunta tale intensità di repressione nella lunga storia delle piazze francesi, una repressione che è divenuta la sola voce della politica: e infatti a gongolare è soprattutto Le Pen. Ma non solo non si distingue tra i casseurs e i manifestanti pacifici, si continua a non capire che il movimento si è allargato a temi generali come il rifiuto della guerra e delle diseguaglianze sociali 

Da un mese ormai gli studenti dei licei francesi riempiono le strade e le piazze di Parigi e di altre città, un movimento che in poco tempo si è esteso e precisato nei suoi intenti. La repressione di polizia e gendarmeria è stata dura, violenta, come non ci si aspetterebbe nel paese della sacra triade Liberté, égalité, fraternité. Le immagini e alcune cifre lo testimoniano, un bilancio drammatico: centinaia di studenti feriti, due hanno perso un occhio, un altro una mano e molte decine mascelle

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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