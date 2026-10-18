La Francia vs l’algoritmo. Così si allontana dagli Usa

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Nella frattura occidentale tra Stati Uniti e Europa, c’entrano anche i liceali francesi scesi in piazza. C’è qualcosa di più di proteste violente causate dalla mancanza di professori o da aule fredde e malsane. Al centro della rabbia liceale c’è l’algoritmo che orienta il destino dei liceali verso l’università. Ciò spiega anche la solidarietà di facciata degli universitari francesi: loro sono già dentro. È tale algoritmo al centro delle proteste: nessun giovane si fida dell’intelligenza artifici