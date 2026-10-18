i liceali e la silicon valley

La Francia vs l’algoritmo. Così si allontana dagli Usa

Mario Giropolitologo
18 ottobre 2026 • 20:44
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La rabbia degli studenti nasce anche dal fatto che non si fidano dei criteri del sistema di orientamento. Dipendere da un algoritmo opaco provoca reazioni violente. Lo vedremo anche in altre situazioni: Europa e tecnosetta americana si allontanano 

La rabbia degli studenti nasce anche dal fatto che non si fidano dei criteri del sistema di orientamento. Dipendere da un algoritmo opaco provoca reazioni violente. Lo vedremo anche in altre situazioni: Europa e tecnosetta americana si allontanano 

Nella frattura occidentale tra Stati Uniti e Europa, c’entrano anche i liceali francesi scesi in piazza. C’è qualcosa di più di proteste violente causate dalla mancanza di professori o da aule fredde e malsane. Al centro della rabbia liceale c’è l’algoritmo che orienta il destino dei liceali verso l’università. Ciò spiega anche la solidarietà di facciata degli universitari francesi: loro sono già dentro. È tale algoritmo al centro delle proteste: nessun giovane si fida dell’intelligenza artifici

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.