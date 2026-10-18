La Francia vs l’algoritmo. Così si allontana dagli Usa

La rabbia degli studenti nasce anche dal fatto che non si fidano dei criteri del sistema di orientamento. Dipendere da un algoritmo opaco provoca reazioni violente. Lo vedremo anche in altre situazioni: Europa e tecnosetta americana si allontanano
La rabbia degli studenti nasce anche dal fatto che non si fidano dei criteri del sistema di orientamento. Dipendere da un algoritmo opaco provoca reazioni violente. Lo vedremo anche in altre situazioni: Europa e tecnosetta americana si allontanano
Nella frattura occidentale tra Stati Uniti e Europa, c’entrano anche i liceali francesi scesi in piazza. C’è qualcosa di più di proteste violente causate dalla mancanza di professori o da aule fredde e malsane. Al centro della rabbia liceale c’è l’algoritmo che orienta il destino dei liceali verso l’università. Ciò spiega anche la solidarietà di facciata degli universitari francesi: loro sono già dentro. È tale algoritmo al centro delle proteste: nessun giovane si fida dell’intelligenza artifici