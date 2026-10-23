I giovani e le piazze, servono dei luoghi nei quali si impara a dare forma a un conflitto

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Le analisi sui fatti di Milano di questi giorni sono confuse e faticano a cogliere la complessità di quello che sta accadendo. Già utilizzare come sinonimi «protesta studentesca» e «giovani incappucciati» è ampiamente confondente, così come applicare le categorie del '68 a quanto accaduto lo scorso weekend sembra poco convincente. Una delle ipotesi da approfondire è infatti che almeno una parte di questi episodi abbia radici più nelle periferie disagiate e nelle difficoltà di integrazione delle