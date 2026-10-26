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Serve la strategia dell’attenzione, non della tensione. Ma Meloni non è Pertini

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
26 ottobre 2026 • 12:35
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I dati parlano di un inaridimento del sostegno sociale. Servirebbero meno manganelli e più scuole, meno carceri minorili e più educatori, psicologi, borse di studio, mense, alloggi, servizi sociali, biblioteche, trasporti, sanità. Un costante dialogo aperto con i giovani, franco e diretto, rispettoso, ma oggi pensare a Pertini che parla agli studenti a Urbino nel 1980 è semplicemente impossibile

«I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo». Sandro Pertini nel primo messaggio presidenziale di fine anno, è il 1978. Il mondo giovanile veniva da un decennio di proteste, sogni, lotte, violenze, delusioni, partecipazione politica intensa e cogenti sconfitte che avrebbero condotto al riflusso nel privato. Le parole di Pertini ricordano che gli adulti – genitori, professori e classe dirigente – esercitano una funzione educativ

Gianluca Passarelli
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Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il dipartimento di Scienze politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: La roccia di Ventotene - Storia di un manifesto antisovranista (2025); Eleggere il presidente - Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini - Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

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