Serve la strategia dell’attenzione, non della tensione. Ma Meloni non è Pertini

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I dati parlano di un inaridimento del sostegno sociale. Servirebbero meno manganelli e più scuole, meno carceri minorili e più educatori, psicologi, borse di studio, mense, alloggi, servizi sociali, biblioteche, trasporti, sanità. Un costante dialogo aperto con i giovani, franco e diretto, rispettoso, ma oggi pensare a Pertini che parla agli studenti a Urbino nel 1980 è semplicemente impossibile

«I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo». Sandro Pertini nel primo messaggio presidenziale di fine anno, è il 1978. Il mondo giovanile veniva da un decennio di proteste, sogni, lotte, violenze, delusioni, partecipazione politica intensa e cogenti sconfitte che avrebbero condotto al riflusso nel privato. Le parole di Pertini ricordano che gli adulti – genitori, professori e classe dirigente – esercitano una funzione educativ