Il Giovedì nero tra bombe e funerali: perché La Russa non può tirarsi fuori

Davvero chi mobilita una piazza, chi la rappresenta, non risponde della violenza che ne deriva? La memoria può sempre scegliere sempre cosa sia conveniente ricordare. Tuttavia, gli archivi conservano anche ciò che qualcuno vorrebbe dimenticare
Io so, anzi ricordo. Deve essere rassicurante, per chi occupa la seconda carica dello Stato, pretendere che i ricordi personali possano riscrivere la storia. Fa anche piacere che la memoria di Maurizio Murelli, condannato per l’uccisione dell’agente Antonio Marino, si sia d'improvviso risvegliata, in una sorta di soccorso nero a difesa del presidente Ignazio La Russa. Evidentemente deve essere proprio un vizio irrisolto quello di rimangiarsi le verità fornite sul giovedì nero di Milano. Perché n