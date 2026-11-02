la memoria degli archivi contro la propaganda

Il Giovedì nero tra bombe e funerali: perché La Russa non può tirarsi fuori

Michela Ponzani
02 novembre 2026 • 19:16Aggiornato, 02 novembre 2026 • 20:33
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Davvero chi mobilita una piazza, chi la rappresenta, non risponde della violenza che ne deriva? La memoria può sempre scegliere sempre cosa sia conveniente ricordare. Tuttavia, gli archivi conservano anche ciò che qualcuno vorrebbe dimenticare

Io so, anzi ricordo. Deve essere rassicurante, per chi occupa la seconda carica dello Stato, pretendere che i ricordi personali possano riscrivere la storia. Fa anche piacere che la memoria di Maurizio Murelli, condannato per l’uccisione dell’agente Antonio Marino, si sia d'improvviso risvegliata, in una sorta di soccorso nero a difesa del presidente Ignazio La Russa. Evidentemente deve essere proprio un vizio irrisolto quello di rimangiarsi le verità fornite sul giovedì nero di Milano. Perché n

Michela Ponzani
Michela Ponzani
Michela Ponzani

Michela Ponzani (Roma 1978) insegna Storia contemporanea all’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia e ospite in talk show di approfondimento su La7, è stata borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino e consulente dell’Archivio storico del Senato della Repubblica. Già Visiting Fellow presso il Remarque Institute della New York University, ha fatto parte del gruppo di ricerca della Commissione storica bilaterale italo-tedesca. Nel 2024 è stata insignita dell’onorificenza di Ufficiale al merito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fra le sue pubblicazioni: Figli del nemico. Le relazioni d’amore in tempo di guerra 1943-48 (2015). Per Einaudi ha pubblicato, con Rosario Bentivegna, Senza fare di necessità virtú (2011), Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» (1940-45) (2012 e 2021), Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica 19452022 (2023 e 2025), Caro presidente, ti scrivo. La Storia degli italiani nelle lettere al Quirinale (2024) e Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria 1944-2025 (2025).