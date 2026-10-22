Un governo di decretini che rincorre la realtà

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L’unica cosa che Giorgia Meloni e i suoi fratelli sanno fare è sfornare un decreto alla settimana, almeno. Rincorrendo affannosamente gli eventi. Che lo trovano sempre impreparato. Diventa sempre più evidente l’inadeguatezza della classe politica della destra, la cui maggiore preoccupazione è stata, ed è, quella di occupare ogni poltrona e strapuntino disponibile, indifferente a competenze e merito