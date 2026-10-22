Un governo di decretini che rincorre la realtà

L’unica cosa che Giorgia Meloni e i suoi fratelli sanno fare è sfornare un decreto alla settimana, almeno. Rincorrendo affannosamente gli eventi. Che lo trovano sempre impreparato. Diventa sempre più evidente l’inadeguatezza della classe politica della destra, la cui maggiore preoccupazione è stata, ed è, quella di occupare ogni poltrona e strapuntino disponibile, indifferente a competenze e merito
Un governo di decretini, verrebbe da dire. L’unica cosa che Giorgia Meloni e i suoi fratelli sanno fare è sfornare un decreto alla settimana, almeno. Rincorrendo affannosamente gli eventi. Che lo trovano sempre impreparato. All’inizio, il governo aveva fatto le prove emettendo un decreto su un problema inesistente, i rave party. Ricordiamo tutti la rapidità e urgenza con cui si era mossa Meloni per impedire il propagare di quella infezione che minava la nostra gioventù, e rovinava la nazione tut