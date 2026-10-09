Quando il governo diventa barbaro in mondovisione

Uno spettacolo tanto lugubre manifesta il rinnovato desiderio dello Stato di rimarcare una pretesa che oggi suona come esorbitante: quella di definire l’orizzonte ultimo dell’esistenza umana, di decidere i fini fondamentali della vita collettiva, di farsi precettore e tutore dell’etica pubblica. Contro un’intera cultura politica fondata sul valore assoluto della dignità umana
Come nell’Apocalisse il Padreterno, dal grande scranno bianco, convocherà a giudizio i morti dinanzi all’intero genere umano, così il 3 dicembre 2026 un plotone d’esecuzione metterà in scena, con violenza e teatralità, l’uccisione di un uomo davanti al mondo intero. Nidal Hasan sarà giustiziato nella base militare di Fort Hood, in Texas, secondo il macabro rituale di una fucilazione trasmessa in diretta streaming: lo Stato Leviatano esibisce la propria potenza, degenerando così nel Behemoth, che