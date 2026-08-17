l’ucraina e le vie della diplomazia

Il dialogo Zelensky-Vučić rompe tabù e apre porte

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
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17 agosto 2026 • 20:30

Con la visita in Serbia si capisce che il leader ucraino cerca di sparigliare per uscire dall’immobilismo diplomatico attuale. Forse ha lasciato a Vucic vari messaggi per Mosca, forse è andato a verificare se i serbi sono pronti a tagliare i ponti con la Russia pur di entrare nell’Ue

Zelensky ha rotto un tabù andando a Belgrado a parlare coi filorussi. Due giorni dopo Kiev ha fatto sapere di aver trasmesso alla Russia tramite un intermediario una proposta di tregua nel Mar Nero. È noto che Vučić, il presidente serbo, non ha mai smesso di rapportarsi con Mosca, continua a ricevere gas russo e non ha aderito alle sanzioni. La Serbia è un hub per la Russia, sia in termini di trasporto aereo che di importazione di materiali occidentali. Fin dall’inizio della guerra Belgrado è ri

Mario Giro
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Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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