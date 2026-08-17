Il dialogo Zelensky-Vučić rompe tabù e apre porte

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Con la visita in Serbia si capisce che il leader ucraino cerca di sparigliare per uscire dall’immobilismo diplomatico attuale. Forse ha lasciato a Vucic vari messaggi per Mosca, forse è andato a verificare se i serbi sono pronti a tagliare i ponti con la Russia pur di entrare nell’Ue

Zelensky ha rotto un tabù andando a Belgrado a parlare coi filorussi. Due giorni dopo Kiev ha fatto sapere di aver trasmesso alla Russia tramite un intermediario una proposta di tregua nel Mar Nero. È noto che Vučić, il presidente serbo, non ha mai smesso di rapportarsi con Mosca, continua a ricevere gas russo e non ha aderito alle sanzioni. La Serbia è un hub per la Russia, sia in termini di trasporto aereo che di importazione di materiali occidentali. Fin dall’inizio della guerra Belgrado è ri