La Russa, il Giovedì nero e il senso per la Storia. Noi storici non siamo al servizio dei potenti

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Non ho mai attribuito al presidente del Senato responsabilità penali per l'omicidio Marino, non risultando una sua condanna per quel delitto. Rivendico però il diritto di esaminare e ricordare (con le carte alla mano) il ruolo politico che ebbe nella destra missina milanese. Perché la storia non coincide con il casellario giudiziale