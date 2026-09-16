l’editoriale

Il femminismo di Meloni serve soltanto a Meloni

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
Segui Domani su Google
16 settembre 2026 • 21:07

L’arretramento sulle garanzie di equilibrio di genere nella legge elettorale non è un “paradosso” per la prima donna presidente del Consiglio. È, in realtà, un esito perfettamente coerente con l’idea di emancipazione femminile di cui Meloni si è fatta interprete e modello

Il 2 giugno di quest’anno, per l’ottantesimo anniversario del primo voto delle donne italiane, Fratelli d’Italia faceva circolare un video-spot ambientato nel 1946, in cui un’elettrice riluttante, dopo aver visto in sogno il giuramento di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, scende d’un balzo dal letto per correre alle urne: «il futuro ha bisogno di noi!», esclama. «Il futuro ha bisogno di voi», le risponde il claim di chiusura dello spot. Appena tre mesi dopo, di fronte al testo dell

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE