Il mar Rosso può riaprire. Le chiavi ce l’ha l’Italia

true false

L’Italia deve imparare a pensare al proprio interesse nazionale. Per esempio nello Yemen degli Houthi e a proposito del pericolo del blocco dello stretto di Bab el Mandeb (aggravato dalla ripresa del conflitto in Etiopia). Servirebbe un po’ di profondità storica e di abilità diplomatica, perché seguire pedissequamente ciò che chiedono alleati vari non basta. Roma ha carte sorprendenti da giocare, meglio se confidenzialmente, ma con indubbia efficacia. Facciamo un passo indietro. Gli attuali Ho