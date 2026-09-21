Il popolo dei razzisti c’è. Qual è quello della sinistra?

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Si sente spesso dire che i popoli meritano i leader e i governanti che si ritrovano perché li hanno comunque scelti, sia votandoli sia non rovesciandoli. I leader non hanno tante colpe quante ne hanno coloro nel cui nome parlano e agiscono. Ho sempre pensato che questo detto fosse gratuito e, prima ancora, sbagliato. Le responsabilità delle tragedie del nostro continente, per intenderci, ricadono su chi ha preso le decisioni. Questo vale anche nelle democrazie elettorali, poiché i sistemi eletto