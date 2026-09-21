l’analisi

Il popolo dei razzisti c’è. Qual è quello della sinistra?

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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21 settembre 2026 • 20:30

La proposte di Meloni sulla scuola hanno l’obiettivo di creare il proprio popolo. Votanti capaci di credere di poter alleviare le proprie insoddisfazioni con la favola dell’immigrato che occupa i banchi di scuola. Di fronte a questo scempio di opinione falsificata e di un popolo razzista in costruzione, l’opposizione che cosa fa?

Si sente spesso dire che i popoli meritano i leader e i governanti che si ritrovano perché li hanno comunque scelti, sia votandoli sia non rovesciandoli. I leader non hanno tante colpe quante ne hanno coloro nel cui nome parlano e agiscono. Ho sempre pensato che questo detto fosse gratuito e, prima ancora, sbagliato. Le responsabilità delle tragedie del nostro continente, per intenderci, ricadono su chi ha preso le decisioni. Questo vale anche nelle democrazie elettorali, poiché i sistemi eletto

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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