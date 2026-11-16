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Il popolo può sbagliare, per questo c’è la Costituzione

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
16 novembre 2026 • 20:21
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Il relativismo storico di La Russa sul “fascismo di popolo”. In realtà il popolo democratico non è né vuole essere un sovrano assoluto. Si scrivono costituzioni perché si presume che possa sbagliare, anche in nome di principi che dice di onorare

Il popolo sbaglia. I cittadini ateniesi decisero in assemblea di intraprendere la spedizione in Sicilia e pagarono le conseguenze del disastro che ne seguì. Solo che dopo che il popolo ha sbagliato, sostiene il presidente del Senato, si può dire che ha sbagliato. Porre in anticipo condizioni per prevenire errori è antidemocratico. Quindi, la Costituzione è antidemocratica. Lo è perché è scritta pensando che il popolo non debba scegliere ciò che vuole nel momento in cui lo vuole: filosofia di Ign

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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