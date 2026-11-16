Il popolo può sbagliare, per questo c’è la Costituzione

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Il popolo sbaglia. I cittadini ateniesi decisero in assemblea di intraprendere la spedizione in Sicilia e pagarono le conseguenze del disastro che ne seguì. Solo che dopo che il popolo ha sbagliato, sostiene il presidente del Senato, si può dire che ha sbagliato. Porre in anticipo condizioni per prevenire errori è antidemocratico. Quindi, la Costituzione è antidemocratica. Lo è perché è scritta pensando che il popolo non debba scegliere ciò che vuole nel momento in cui lo vuole: filosofia di Ign