Il successo dei democratici e i “no” che aiutano la democrazia a crescere

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La clamorosa “onda blu” nelle elezioni di midterm ha restituito ai democratici il controllo del Congresso degli Stati Uniti, togliendo a Donald Trump la possibilità di governare, per la parte restante del suo mandato, senza importanti contrappesi, come un re o un tiranno. È stata anche una vittoria dei movimenti dal basso? Come le piazze “No Kings”, che da oltre un anno protestano in tutto il paese contro la svolta autoritaria dell’amministrazione, e negli ultimi mesi hanno trasformato la mobili