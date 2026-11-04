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Il successo dei democratici e i “no” che aiutano la democrazia a crescere

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
04 novembre 2026 • 11:10
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La clamorosa “onda blu” nelle elezioni di midterm ha restituito ai democratici il controllo del Congresso degli Stati Uniti, togliendo a Donald Trump la possibilità di governare, per la parte restante del suo mandato, senza importanti contrappesi, come un re o un tiranno. È stata anche una vittoria dei movimenti dal basso? Come le piazze “No Kings”, che da oltre un anno protestano in tutto il paese contro la svolta autoritaria dell’amministrazione, e negli ultimi mesi hanno trasformato la mobili

Giorgia Serughetti
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Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

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