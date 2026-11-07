il commento

Il vento è cambiato, così il modello trumpista è in crisi

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
07 novembre 2026 • 21:07
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Un verdetto elettorale che suona come un ripudio del presidente degli Stati Uniti non può non riflettersi sull’atmosfera internazionale. In qualche modo modifica il clima ideologico

Quanti danni può ancora arrecare Donald Trump agli Stati Uniti e al mondo da qui alla fine del suo mandato? Troppi, rispondono in molti. I più pessimisti lasciano intendere che non si scandalizzerebbero se il presidente fosse tolto di mezzo dal deep state, ammesso che l’enigmatico “stato profondo” non sia un miraggio complottista, che da tempo non sia passato armi e bagagli dalla parte di Trump, e che il successore dello spodestato, JD Vance, non risulti perfino più pericoloso. Si dà per scontat

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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