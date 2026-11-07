Il vento è cambiato, così il modello trumpista è in crisi

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Quanti danni può ancora arrecare Donald Trump agli Stati Uniti e al mondo da qui alla fine del suo mandato? Troppi, rispondono in molti. I più pessimisti lasciano intendere che non si scandalizzerebbero se il presidente fosse tolto di mezzo dal deep state, ammesso che l’enigmatico “stato profondo” non sia un miraggio complottista, che da tempo non sia passato armi e bagagli dalla parte di Trump, e che il successore dello spodestato, JD Vance, non risulti perfino più pericoloso. Si dà per scontat