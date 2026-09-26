Quello scontro fra tribù all’ombra dell’antisemitismo

Come ha confermato la iattanza con la quale Benjamin Netanyahu ha affrontato l’Assemblea generale delle Nazioni unite, a Gaza e nel West Bank andrà sempre peggio. Questo darà pretesto in Europa a fiammate di aggressività contro gli ebrei. Una prospettiva che non spaventa la destra israeliana, che anzi ha bisogno di un antisemitismo virulento per realizzare il suo progetto. Come scongiurarlo?
Come ha confermato la iattanza con la quale Benjamin Netanyahu ha affrontato l’Assemblea generale delle Nazioni unite, a Gaza e nel West Bank andrà sempre peggio. E a meno che il 27 ottobre le elezioni israeliane non annichiliscano la destra, ipotesi del tutto improbabile, le “pulizie etniche” nei Territori Occupati daranno pretesto in Europa a fiammate di aggressività contro gli ebrei, probabilmente di violenza non inferiore all’islamofobia che imperversò per anni dopo l’11 settembre. Questa pr