Quello scontro fra tribù all’ombra dell’antisemitismo

true false

Come ha confermato la iattanza con la quale Benjamin Netanyahu ha affrontato l’Assemblea generale delle Nazioni unite, a Gaza e nel West Bank andrà sempre peggio. Questo darà pretesto in Europa a fiammate di aggressività contro gli ebrei. Una prospettiva che non spaventa la destra israeliana, che anzi ha bisogno di un antisemitismo virulento per realizzare il suo progetto. Come scongiurarlo?