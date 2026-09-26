l’analisi

Quello scontro fra tribù all’ombra dell’antisemitismo

Guido Rampoldi
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26 settembre 2026 • 21:25
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Come ha confermato la iattanza con la quale Benjamin Netanyahu ha affrontato l’Assemblea generale delle Nazioni unite, a Gaza e nel West Bank andrà sempre peggio. Questo darà pretesto in Europa a fiammate di aggressività contro gli ebrei. Una prospettiva che non spaventa la destra israeliana, che anzi ha bisogno di un antisemitismo virulento per realizzare il suo progetto. Come scongiurarlo?

Come ha confermato la iattanza con la quale Benjamin Netanyahu ha affrontato l’Assemblea generale delle Nazioni unite, a Gaza e nel West Bank andrà sempre peggio. E a meno che il 27 ottobre le elezioni israeliane non annichiliscano la destra, ipotesi del tutto improbabile, le “pulizie etniche” nei Territori Occupati daranno pretesto in Europa a fiammate di aggressività contro gli ebrei, probabilmente di violenza non inferiore all’islamofobia che imperversò per anni dopo l’11 settembre. Questa pr

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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