Se il paese scivola verso un vero Stato di polizia

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Siamo quindi a un tornante politico decisivo. La destra sta stringendo la morsa del suo progetto di legge e ordine e non si cura dei diritti e delle norme costituzionali. Anzi li disdegna. Nel momento in cui il governo considera l’operato dei rappresentanti dell’ordine pubblico l’alfa e l’omega del diritto prefigura uno stato di polizia