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La seconda carica dello Stato ha messo in dubbio la terzietà della Corte chiamata a decidere sulla legge elettorale della destra. Dichiarazioni che nascondono un’idea di assetto istituzionale in cui solo chi guida il governo può decidere nel nome del popolo

Con sorpresa di molti, e con sgomento, è tornata a circolare in questi giorni la più minacciosa delle tesi revisioniste: l’idea che il potere politico possa sindacare le sentenze della Corte costituzionale. A darle nuovo slancio è stata la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui l’eventuale decisione della Consulta di eliminare l’indicazione del presidente del Consiglio dalla scheda elettorale fornirebbe un indebito, ancorché involontario, aiuto alla co