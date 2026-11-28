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La Germania rallenta ancora. Il massiccio piano d’investimenti in difesa e infrastrutture fatica a rilanciare gli investimenti e la domanda interna, la causa strutturale della cronica debolezza tedesca

La crescita europea continua a rallentare. Venerdì è finita in prima pagina la Francia, che nel terzo trimestre ha visto il Pil contrarsi (dello 0,2%) ed è sull’orlo della recessione. Comprensibilmente, gli sguardi sono tutti puntati su Parigi, per la complessa situazione politica, per il debito, per il rischio che Le Pen arrivi al potere. Ma, qualche giorno fa, l’ufficio statistico federale tedesco Destatis, ha pubblicato stime altrettanto preoccupanti sulla Germania. Nel terzo trimestre del 20