il commento

La scelta di Oslo. Il diritto internazionale va difeso dagli autocrati

Guido Rampoldi
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09 ottobre 2026 • 20:19
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Oltreché essere un messaggio verso gli autocrati, Oslo ha ha inteso lanciare un poderoso incitamento agli europei perché facciano quel che esitano a fare, ossia opporsi all’esplicito progetto americano, distruggere quelle istituzioni

E adesso, Europa? Il premio Nobel alla giurista Navanethem “Navi” Pillay e la motivazione (per aver «svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente») non si prestava a fraintendimenti: nel celebrare una figura che ha svolto e svolge ruoli apicali della Corte penale internazionale e ora nella Corte Onu di giustizia, la giuria del premio Nobel ha voluto difendere le istituzioni della legalità internazionale

Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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