Le sinistre del Vecchio Continente credono di aver trovato nel contrasto con Mosca la pietra filosofale dell’unità europea. Appaiono confuse e impaurite da sé stesse, perdendo di vista il quadro generale. Ora si sentono in colpa e adottano ragionamenti di destra per sembrare forti, come il riarmo. Le destre invece soffrono della malattia da loro stesse prodotta: eccessiva paura disseminata nell’opinione per poterla controllare
Pace o guerra? Dobbiamo davvero prepararci alla “guerra grande” come molti leader europei sostengono e come la pubblicità di kit di sopravvivenza annuncia senza sosta? C’è una realtà quotidiana: attacchi ibridi, frigoriferi di supermercati che si spengono, aeroporti nel caos, scuole minacciate, reti digitali spente, banche attaccate e così via. Qualcosa è cambiato nella vita quotidiana dei cittadini europei. Si dà la colpa alla Russia ma anche a organizzazioni misteriose che forse approfittano d