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Le sinistre del Vecchio Continente credono di aver trovato nel contrasto con Mosca la pietra filosofale dell’unità europea. Appaiono confuse e impaurite da sé stesse, perdendo di vista il quadro generale. Ora si sentono in colpa e adottano ragionamenti di destra per sembrare forti, come il riarmo. Le destre invece soffrono della malattia da loro stesse prodotta: eccessiva paura disseminata nell’opinione per poterla controllare