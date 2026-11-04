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La scossa delle midterm e la sfida di una nuova alleanza con l’Europa

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
04 novembre 2026 • 10:19Aggiornato, 04 novembre 2026 • 13:40
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Dopo il voto americano si apre la possibilità di ricostruire un rapporto transatlantico fondato sui valori democratici, sulla cooperazione internazionale e sul rispetto del diritto

La vittoria dei democratici nelle elezioni americane di midterm apre una fase di riflessione che va ben oltre gli equilibri politici interni agli Stati Uniti. Il suo significato non riguarda soltanto il ridimensionamento di Donald Trump e la sua impostazione nazionalista, ma investe una questione più ampia: quale ruolo intendono svolgere gli Stati Uniti in un mondo attraversato da conflitti, rivalità tra potenze e profonde trasformazioni degli equilibri internazionali? E soprattutto, quale rappo

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

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