La scossa delle midterm e la sfida di una nuova alleanza con l’Europa

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Dopo il voto americano si apre la possibilità di ricostruire un rapporto transatlantico fondato sui valori democratici, sulla cooperazione internazionale e sul rispetto del diritto

La vittoria dei democratici nelle elezioni americane di midterm apre una fase di riflessione che va ben oltre gli equilibri politici interni agli Stati Uniti. Il suo significato non riguarda soltanto il ridimensionamento di Donald Trump e la sua impostazione nazionalista, ma investe una questione più ampia: quale ruolo intendono svolgere gli Stati Uniti in un mondo attraversato da conflitti, rivalità tra potenze e profonde trasformazioni degli equilibri internazionali? E soprattutto, quale rappo