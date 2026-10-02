L’economia e le tasse. La battaglia delle idee che i dem non fanno

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Credo che Schlein abbia, sul mondo e sull’Italia, più o meno le idee giuste. Ma non è riuscita ad affermarle pienamente nel Partito democratico e poi, da lì, nella coalizione e nel paese. Al di là di singole proposte, condivisibili, non è stata ingaggiata su questo una grande battaglia culturale. Anzi: questa sfida per la “egemonia culturale” è stata semplicemente accantonata (forse perché andava affrontata innanzitutto nel Pd). È qui il vero nodo