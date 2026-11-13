Povertà e disuguaglianze, le priorità che la manovra ignora

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Nella manovra per il 2027 non ci sono misure mirate al contrasto della povertà lavorativa (e il salario minimo è ignorato da anni), né nuovi stanziamenti per le famiglie con basso Isee sulle spese energetiche; sugli affitti le misure favoriscono soprattutto i proprietari (sconto sul canone concordato) e sono giudicate insufficienti dalle parti sociali.

Secondo la Caritas, in trent’anni il numero di persone povere in Italia è aumentato, di oltre un terzo: da 6,5 a 8,7 milioni. La povertà nel nostro paese sta diventando sempre più diffusa e radicata, colpisce sempre più lavoratori e anche parte del ceto medio. Ha più dimensioni: si pensi che nel 2025 oltre 5,6 milioni di italiani hanno rinunciato a visite mediche o accertamenti diagnostici di cui avevano bisogno, per ragioni economiche o per le liste d’attesa. Crescono i working poor, cioè le pe