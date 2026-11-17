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Il vertice di Shenzhen probabilmente sarà povero di contenuti, gli ammiccamenti a Yalta saranno vani. Eppure il Vecchio Continente è in allarme: il menù russo, così come l’hanno pubblicizzato gli statunitensi, prevede che l’Europa orientale dai Baltici fino a Budapest si acconci a diventare la sfera di influenza di Mosca. Proprio per questo merita dare un’occhiata a quel che, prima o poi, succederà in Bielorussia

Comincia domani a Shenzhen, in Cina, una riunione dell’Asia-Pacific economic cooperation (Apec) che le tre superpotenze nucleari – Russia, Cina e Stati Uniti – sfrutteranno per un incontro trilaterale forse povero di contenuti ma ricco di suggestioni. Russi e americani l’hanno voluto per ammiccare al vertice di Yalta, nel quale Mosca e Washington decisero gli assetti del mondo. Ma all’opposto del Roosevelt del 1945 l’attuale presidente americano sta perdendo anche la guerra dell’Iran e lo zar ru