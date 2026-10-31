L’urgenza di un’alternativa alle spinte autoritarie

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Dall’Italia alla Francia, classi dirigenti sotto accusa tendono a rispondere con l’autoritarismo, vale a dire con la compressione dei diritti e la limitazione delle libertà. Al cuore di questa tendenza vi è la separazione fra il capitalismo (sempre più dei pochi) e la democrazia (dei molti). È questo il nodo centrale, oggi, in Europa come in tutto il mondo. E su questo che deve misurarsi l’alleanza dei progressisti

Le grandi manifestazioni di sabato confermano il fallimento del modello economico, politico e perfino geopolitico incarnato dal governo Meloni. Anche in Italia sta crescendo un impressionante movimento di popolo, democratico e pacifico, composto da chi vive sulla sua pelle l’impennata dell’inflazione, per i prezzi dell’energia, lo smantellamento dei servizi pubblici, a partire dalla scuola e dalla sanità, la precarietà del lavoro, l’aumento dei mutui e dei costi per la casa, e più in generale le