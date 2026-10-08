Melonellum, una truffa al quadrato che umilia elettori e istituzioni

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Dal premio di maggioranza alla raccolta di firme per le forze più piccole fino alla pressione su Fn e Roberto Vannacci. La legge elettorale voluta da Giorgia Meloni è uno sfregio alle istituzioni e agli elettori

Per le elezioni del 1953 venne varata una legge elettorale che prevedeva a chi superasse il 50 per cento dei voti un bonus supplementare del 15 per cento. Venne combattuta aspramente in Parlamento con ostruzionismi e ogni altro strumento del regolamento delle Camere, ma alla fine venne approvata. E fu bollata dalle opposizioni come una «legge truffa» perché infrangeva il principio proporzionale che doveva rispecchiare nel numero dei parlamentari il numero dei voti. La legge elettorale voluta da