L’annuale conferenza stampa della presidente del Consiglio – organizzata dall’Ordine nazionale dei giornalisti e in programma nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera – sarebbe un appuntamento tradizionale, ma si è guadagnato un rilievo straordinario nel calendario dell’informazione italiana. È infatti diventato, suo malgrado, uno dei pochissimi momenti, se non l’unico, nel quale il capo del governo accetta di sottoporsi “senza rete” alle domande di giornaliste e giornalisti, scomode o comode che siano, che vengano da testate amiche o no dell’esecutivo in carica.

La rarefazione delle interviste vere, è bene ricordarlo, è un malcostume che si è diffuso ben prima dell’arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni. Lei ha avuto soltanto il merito, chiamiamolo così, di enunciarlo con schiettezza nel famoso fuorionda di Washington, ad agosto scorso: «Io non voglio mai parlare con la stampa italiana». Perché non sono un autentico «parlare con la stampa» le interviste accordate soltanto ai giornali vicini o ai talk show più accoglienti. Men che meno lo sono le raffiche di dichiarazioni autoprodotte che ogni giorno esponenti di maggioranza e di opposizione sciorinano dai tg, sottraendosi al rischio non solo della seconda domanda ma persino della prima. Parole precotte, frasi devitalizzate, che con l’informazione intrattengono una lontanissima parentela.

Commenti

Le mosse di Meloni tra molto realismo e puro vassallaggio

Gianfranco Pasquino

Un andazzo che, è evidente, squalifica il giornalismo, ridotto ad “alzare la palla” per consentire la schiacciata al politico di turno, o peggio ancora a fare da silenzioso reggimicrofono. Ma lo schiaffo all’informazione – e al connesso diritto dei cittadini ad avere notizie vere e non prodotti liofilizzati privi di sapore – non è la sola conseguenza negativa di questo rapporto malato.

A rimetterci non poco è anche la politica, la sua autorevolezza, la sua credibilità: perché è chiaro a tutti che non c’è vera politica in queste messe in scena, una sorta di playback in cui i politici fingono di rispondere come musicisti che fingono di cantare. È urgente dunque restituire verità al confronto tra politica e informazione, nel paese dove l’astensionismo è ormai maggioritario forse anche perché a quelle parole abbondanti ma artefatte non si può dare credito.

Commenti

Governare stanca: e se per Meloni andasse tutto male?

Lorenzo Castellani

Allora, approfittando di questa breve finestra temporale in cui “domandare è lecito”, avanzo una proposta che riguarda la presidente del Consiglio, in nome del valore dell’informazione ma anche in nome del valore della politica, al quale certo Giorgia Meloni è sensibile: quella di immaginare un appuntamento periodico in prima serata su una rete Rai, con giornaliste e giornalisti del più diverso orientamento.

Oggi sembra una bizzarria, ma in effetti non sarebbe che la riproposizione di un classico tv: la “Tribuna elettorale” moderata da Jader Jacobelli. I leader partecipavano senza la pretesa – che allora sarebbe suonata indecente – di scegliersi i giornalisti da cui farsi intervistare, e la stoffa politica di molti di loro reggeva ottimamente alle domande più insidiose. Perché non provarci anche oggi, ovviamente nel rispetto della par condicio tra le forze politiche?

© Riproduzione riservata