L’Italia è più forte, solo nella propaganda di Meloni

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Fra il 2023 e il 2025, durante il governo Meloni, il reddito degli italiani è sceso dal 97 per cento al 96 per cento della media europea. Sono dati Eurostat, a parità di potere d’acquisto. Il trend prosegue da decenni: negli anni Novanta eravamo sopra la media, nel 2009 al 99 per cento. Si è interrotto, temporaneamente, solo durante la ripresa post-Covid. Con il governo Meloni il declino è ricominciato. Quanto all’anno in corso, il 14 agosto Eurostat ha pubblicato la stima del Pil per il secondo