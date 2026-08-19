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L’Italia è più forte, solo nella propaganda di Meloni

Emanuele Felice
Emanuele Felice
Emanuele Feliceeconomista
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19 agosto 2026 • 20:22

I dati certificano che, con il governo della destra, il declino è ricominciato. Ciò nonostante la premier racconta l’opposto. Nel frattempo fa gli interessi (di corto respiro) dei gruppi sociali che l’hanno votata

Fra il 2023 e il 2025, durante il governo Meloni, il reddito degli italiani è sceso dal 97 per cento al 96 per cento della media europea. Sono dati Eurostat, a parità di potere d’acquisto. Il trend prosegue da decenni: negli anni Novanta eravamo sopra la media, nel 2009 al 99 per cento. Si è interrotto, temporaneamente, solo durante la ripresa post-Covid. Con il governo Meloni il declino è ricominciato. Quanto all’anno in corso, il 14 agosto Eurostat ha pubblicato la stima del Pil per il secondo

Emanuele Felice
Emanuele Felice
Emanuele Feliceeconomista

Professore ordinario di storia economica all'università Iulm di Milano

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