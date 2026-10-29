Se i mercati in Brasile tifano contro diritti, ambiente e welfare

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Le elezioni in Brasile sono state un evento storico per l’umanità. Non solo perché rappresentano la più clamorosa sconfitta, a oggi, delle destre trumpiste e del loro progetto di smantellamento della democrazia liberale e del diritto. Ma anche perché Bolsonaro, se avesse vinto, avrebbe di molto accelerato la distruzione della foresta amazzonica, facendo precipitare su scala globale una crisi climatica già adesso drammatica. Il disegno liberista e autoritario di Bolsonaro è stato però battuto da